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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة العروسة تبدلت بعد انقلاب السيارة بشقيقها وأصدقائه| تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في محافظة المنوفية، وتحديدا بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، كانت العروس تجهز نفسها للزفاف وسط أجواء من البهجة تسود أسرتها وعائلتها، ولكنها شأنها شأن أي عروس في هذه الليلة قد تتحتاج إلى بعض الطلبات التي قد تظهر بشكل مفاجىء وتحتاج إلى تلبيتها بشكل سريع، وهو ما حاول شقيقها فعله من خلل اصطحاب مجموعة من أصدقائه لشراء متطلبات العروس، إلا أنهم حين عودتم تعرضوا لخادث سير مؤلم وانقلبت السيرة بهم ليصاب شقيق العروس ويتوفى أحد أصدقائه ويصاب أخر كان معهم.  

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حالة حزن

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية فيشا الكبري لمركز منوف عقب وفاة شاب وإصابة اثنين أحدهم شقيق عروس كانت تستعد للزفاف اليوم.

 

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع شاب وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق كمشوش منوف.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال تبين مصرع الشاب أحمد الكردي وإصابة اثنين آخرين أصدقاءه بينهم شقيق عروس كانت تستعد للزفاف اليوم وتم تأجيل العرس بسبب إصابة شقيق العروس.

 

وتبين أنهم أثناء عودتهم من شراء بعض مستلزمات الفرح انقلبت بهم السيارة مما ادي الي وفاة قائد السيارة وإصابة اثنين آخرين.

 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

 

انقلاب السيارة تفاصيل الواقعة تفاصيل مؤلمة عروس مركز منوف محافظة المنوفية

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