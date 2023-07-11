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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مقتل صاحب ورشة رخام بالمنوفية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة شقيقه "مالك ورشة رخام" بجوار ورشته الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك ورشة رخام - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بحدوث خلاف بينه وبين المجنى عليه لخلافات بينهما حول تركيب رخام لأحد العملاء الأمر الذى أثار حفيظته فإتصل بالمجنى عليه وطلب منه مقابلته لحل الخلاف وإصطحبه بسيارته وأثناء سيرهما بدائرة المركز حدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه وخنقه حتى فارق الحياة وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وألقى جثته بمكان العثور ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات - السيارة المستخدمة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العثور على جثة امن المنوفية خلافات صاحب ورشة

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