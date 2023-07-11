عاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، إلى فريقه لبدء مرحلة الاستعداد للموسم الجديد.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول بعد انتهاء إجازته الصيفية

والتحق محمد صلاح اليوم الثلاثاء، بتدريبات فريق ليفربول التحضيرية للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "تويتر" فيديو من وصول صلاح مقر تدريبات ليفربول، حيث علق قائلا: "لا توجد بداية أجمل لهذا اليوم.. عاد الملك المصري إلى كتيبة الريدز".

كان ليفربول قد اعلن منذ أيام، إبرام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأصبح المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني صفقات الريدز خلال الصيف الحالي، بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.