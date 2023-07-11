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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات جامعية مزورة.. سيدتان تنصبان على 16 شخصا عبر «فيس بوك»

متهمة
متهمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد  الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقوم بالترويج لشهادات تخرج دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية "على خلاف الحقيقة" نظير مبالغ مالية.  

تم تشكيل فــريق بحث بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه، وتبين أنهم سيدتان ، وعامل "له معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، حيث كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على تلك الشهادات، من خلال إنشاء المتهمتين العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ونشر منشورات على تلك الصفحات، زاعمين قدرتهم على توفير شهادات دراسية لمن يرغب فى الحصول عليها منسوبة للعديد من الجامعات المصرية "على خلاف الحقيقة" بمقابل مادى .

وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم وتحويلهم جزءا من المبلغ المالى المتفق عليه على محفظة مالية مربوطة على هاتف محمول بحوزة المتهم المشار إليه كمقدم، يقومون بغلق حساباتهم والاستيلاء على أموالهم، مستغلين خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواءهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه.   

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وأضافوا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب الإجرامى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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