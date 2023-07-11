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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات

صدى البلد

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير المناطق بديلة العشوائيات، اجتماعها التنسيقي برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ،وعضوية ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
 
واستعرضت اللجنة الخطوات التنفيذية للتدخلات بالمناطق المطورة من البرامج الرسمية وغير الرسمية والتى يتم تنفيذها فى إطار تأهيل سكان المناطق البديلة للعشوائيات فى ضوء أهداف اللجنة والجهود التي تم تنفيذها فى هذا الإطار من جانب الجهات المعنية والرؤية التنفيذية للتدخلات الفترة المقبلة.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي عرضا مفصلا عن الجهود التى قدمت على مستوى مناطق المرحلة الأولي للتدخل وهى٥ مناطق روضة السيدة وأرض الخيالة ومعا و١٥ مايو وسن العجوز وتتنوع التدخلات لتشمل الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وبرامج للسيدات والمسنين وخدمات للجانب التوعوي والتمكين الاقتصادي.

حيث أوضح العرض أن الوزارة تقوم بعمل مسح شامل لسكان هذه المناطق بالتعاون مع جامعة حلوان باستهداف قياس الوعى ورصد الخصائص الديموغرافية للسكان لتحديد خطة التدخلات وفق الاحتياجات، حيث تم الاستعانة بطلبة كلية الخدمة الاجتماعية وتدريب 500 طالب على الاستمارة، وقد تم ربط الاستمارات بقواعد البيانات وميكنتها.

كما أشار التقرير، إلى استفادة ما يزيد على ١١ ألف مستفيد عبر تنفيذ قوافل طبية واجتماعية شملت تقديم مواد غذائية ومعرض للملابس وندوات وورش للأطفال وأنشطة عبر برنامج وعى، حيث ستشهد الفترة المقبلة الاستعانة برائدات ومتطوعين داخل هذه المناطق للعمل المجتمعي وتنفيذ حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بصفة دورية في المناطق المستهدفة عن طريق تقديم خدمات صحية وتمكين اقتصادي وبحث تظلمات تكافل وكرامة وتقديم خدمات لذوي الإعاقة من أطراف صناعية والتوعية ببطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم مسرحية وتوعية مجتمعية من خلال ندوات واتصال مباشر.

كما استعرض التقرير جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من يناير إلى مايو 2023 ببدائل العشوائيات بإجمالي يقارب 12 ألف مستفيد على مستوى 6 مناطق، حيث  تنوعت التدخلات ما بين حملات طرق الأبواب وورش للأطفال ولقاءات أسرية ودوريات رياضية وغيرها من الفعاليات.

جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية تقوم بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء ويبلغ عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية،  351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما تم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.

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