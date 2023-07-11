أصلها رجل .. ملكة جمال هولندا تشعّ أنوثة بصور غير متوقعة |شاهد

فازت ريكي كوله بلقب ملكة جمال هولندا، في حدث يُمنح فيه هذا اللقب للمرة الأولى لامرأة متحولة جنسياً.

وبحسب وسائل إعلام، تُوِّجت الشابة البالغة 22 عاما والمنحدرة من مدينة بريدا (جنوب)، فيما ستشارك في المنافسة على لقب ملكة جمال الكون في السلفادور، وفق ما أعلن منظمو المسابقة.

وكتبت كوله على إنستجرام عقب فوزها: "لقد فعلتها. نعم أنا متحولة جنسيًا وأريد مشاركة قصتي، لكن أنا أيضاً ريكي وهذا ما يهم بالنسبة إلي".

وباتت ريكي كوله المرشحة الثانية المتحولة جنسياً التي تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، بعد ملكة جمال إسبانيا للعام 2018 أنخيلا بونسي.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال هولندا: "هذه المرة الأولى في تاريخ هولندا التي تفوز فيها امرأة متحوّلة جنسياً بهذا اللقب".

وأضافوا عبر موقعهم أن ريكي كوله "تألقت طوال المنافسة"، ولها "قصة ملهمة مع رسالة واضحة".

وأكدت ملكة الجمال الجديدة أنها ترغب في استخدام لقبها لإحداث "تغيير في المجتمع"، وأن تكون "صوت الآخرين وقدوة لهم".

وقالت في بيان نُشر عبر موقع المسابقة "بصفتي ملكة جمال هولندا 2023، أريد أن أكون نموذجاً يحتذى به لجميع الشابات والمثليين"، مضيفةً "أدرك أكثر من أي شخص معنى الوحدة وألا يكون الفرد محاطاً بأفكار إيجابية فقط".

وتابعت: "عندما كنت صغيرة وأعلنت أنني متحولة جنسياً، لم يكن الأمر سهلاً على أي شخص أما اليوم، فأنا أقوى من أي وقت مضى".

وكانت أنجيلا فيسر آخر امرأة هولندية تفوز في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1989.