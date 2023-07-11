صناعة النواب تستعرض  إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، اجتماعا عصر اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة بقاعة اللجنة.

وستناقش اللجنة خلال اجتماعها نشاط اللجنة وما تحقق من انجازات خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني والذي شهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا الصناعية وكذلك الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وفتحت اللجنة العديد من الملفات خلال دور الانعقاد الثالث من خلال طلبات الاحاطة والمناقشات العامة من ابرزها الولاية على الاراضي الصناعية وكذلك ملف المجمعات والمناطق الصناعية بالعديد من محافظات الجمهورية .

كما تستعرض اللجنة ضمن الانجازات ملف مناقشة ازمة صناعة الغزل والنسيخ والتي ناقشتها اللجنة بحضور ممثلي التنمية الصناعية والاستماع للمستثمرين .

ووناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد ايضا عدد من مشروعات القوانين والتشريعات المقدمة من النواب الحكومة ومن اخرها قانون الصناعة الموحد والثروة المعدنية والتنمية الصناعية وتقنين اوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة وغيرها.

وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية واخرها الزيارة الى مدن القناة حيث تفقدت اللجنة عدد من المناطق الصناعية بالسويس وبورسعيد والاسماعلية وزيارة مصنع مصر ايران للغزل والنسيج للوقوف على الاوضاع على ارض الواقع .