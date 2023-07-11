أمراض النجوم.. تدهور صحة إيمان البحر درويش.. ودانا حمدان تغادر المستشفى

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

إيمان البحر درويش

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة صادمة له تبين تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش وقد فقد شعره وفقد الكثير من وزنه وبملامح متغيرة للغاية.

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا لكشف تحرك النقابة بشأن حالة الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالة الأخير الصحية.

وقال مصطفى كامل في بيانه الصحفي: «بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش .. أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش .. وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض الزملاء الصحفيين تتضمن صوره للفنان علي فراش المرض».

وتابع مصطفى كامل: «وقمت بالإتصال بكل من اعرفهم، بل وناشدت علي صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للإستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر درويش او رقم أبنته .. وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا، قمت بالإتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً .. ثم أرسلت رساله علي صفحة السيدة أمنية نجلته، وأبضاً لم يتم الرد علي الرساله».

وأضاف مصطفى كامل: «أعلن بصفة شخصة ونقابية أنني والنقابة علي أتم الإستعداد لتقديم كل مايمكن تقديمه علي أكمل وجه بل وأكثر من ذلك، داعياً المولي عز وجل أن يمهلنا الوقت حتي نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتي تمام الشفاء بإذن الله».

دانا حمدان

أعلنت الفنانة مي سليم عن تعرض شقيقتها الفنانة دانا حمدان، لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونشرت مي سليم صورة لشقيقتها على سرير المستشفي عبر ستوري حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة :" ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي يا رب.

كشفت الفنانة مي سليم تطورات الحالة الصحية لشقيقتها دانا حمدان بعد نقلها المستشفى.

وقالت مي سليم في تصريح خاص لـ صدى البلد:" أصيبت بتسمم ؛ وهي تتواجد حاليا في منزلها وصحتها تتحسن تدريجيا، وتأكل اطعمة صحية ".

إنجى خطاب

كشفت الفنانة إنجى خطاب عن تعرضها لأزمة صحية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

ونشرت إنجى خطاب صورة من داخل المستشفى وعلقت عليها :"ممكن تدعولي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر .

بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات واشعه وتحاليل علي القلب دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاءا لا يغادر سقما يارب .. الحمد لله علي كل حال يارب".