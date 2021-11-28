إنجي خطاب تدعم رشوان توفيق: كلنا ولادك ولينا الشرف

دعمت الفنانة إنجي خطاب، للفنان الكبير رشوان توفيق؛ بعد تصريحاته الأخيرة عن قيام ابنته وحفيده برفع قضايا ضده.



وكتبت انجى عبر حسابها بموقع "انستجرام" : “الفنان القدير رشوان توفيق، الأستاذ والقامة والقيمه والاب الحنون في أغلب الأعمال، أنا ماحصلِّيش الشرف واشتغلت مع حضرتك قبل كدة، لكن بحبك جدا وبحترمك جدا”.



وتابعت "بشوف فيك الاب والإنسان والفنان يمكن اكتر حد يحس بقيمه الاب، يتيم الأب اللي زيي، حابه اقول لحضرتك، ربنا يديك الصحة، وتفضل منور الشاشة بأعمالك الجميلة، واحنا كلنا ولادك، ولينا الشرف".



وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة ":عشت حياتى كلها علشانهم وكنت أسلم كل ما أتحصل عليه من أموال لزوجتى الراحلة وهى اللى كانت تمنحني المصروف، وشالتنى فى حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمى سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضى، وقدمت لأبنائى كل شىء".



وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، "بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسى وعشت لأولادى، لكن بعد وفاة زوجتى الحاجة، ومؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتى وحفيدى عليا، بعد التأثير على بنتى بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أننى لم أحرمهم من شيء طوال حياتى فترة عملي، لتكون هذه أكبر مأساة أعيشها فى حياتى على الإطلاق".

وقال الفنان الكبير بحزن:، "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمرى، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتى آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا على، وأدعو لها بالصحة والهداية".

واختتم الفنان رشوان توفيق "ما يحدث لى حالياً يذكرنى بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التى جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة فى أشخاص لا يصونوه.