الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بين التصعيد والتوصل لاتفاق| 60 يومًا من حرب إيران تضع ترامب أمام قرار مصيري.. الفريق قاصد محمود يحلل

هاجر ابراهيم

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني الأسبق، إن احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة محدودة لإيران خلال الساعات المقبلة يظل واردًا، خاصة مع مرور نحو 60 يومًا على اندلاع الأزمة دون تحقيق تقدم ملموس.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الجمود في المسار السياسي قد يدفع نحو تحرك عسكري محدود، مشيرًا إلى أن إيران بدورها لوّحت بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إذا استمرت الولايات المتحدة في السيطرة على ناقلات النفط والسفن الإيرانية، كما حدث في مناسبات سابقة.

وأضاف أن اللجوء إلى الخيار العسكري لا يعني بالضرورة انتهاء المسار السياسي، بل قد يكون خطوة تمهيدية أو وسيلة ضغط للدفع نحو تسوية سياسية، أو حتى مبررًا لوقف العمليات العسكرية من جانب واحد، بما يسمح بإعادة فتح الممرات البحرية أمام النشاط الدولي وفقًا للقانون الدولي، بدلًا من استمرار التوترات الحالية.

وأكد محمود أن خيار العودة إلى التصعيد العسكري يظل قائمًا في ظل غياب اتفاق بين الطرفين حتى الآن، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى ظهور مؤشرات إيجابية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد تدل على إمكانية التوصل إلى تفاهم.

وأوضح أن من أبرز هذه المؤشرات تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن هذا التدخل لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى إشارات تفيد بإمكانية لعب دور مقبول ومؤثر في الوساطة.
 

الطعمية
الطعمية
السرطان
السرطان
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Tank 700‎
Tank 700‎
