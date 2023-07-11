الدقهلية.. 2 مليار جنيه استثمارات تحسين البيئة بالمحافظة خلال 3 سنوات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لبحث ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالوحدات المحلية ، وقد تم استعراض مؤشرات قياس الفاعلية والكفاءة في تنفيذ أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بشكل موضوعي وقابل للقياس والمقارنة العادلة والتنافس بين الوحدات لتحسين جودة الخدمة ، علي أن يتم اعداد تقرير شهري بتقييم الوحدات المحلية لمراكز ومدن واحياء المحافظة .

وأكد " المحافظ " أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبه أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

وأشار " مختار " إلى أن التكلفة الاستثمارية التي انفقتها الدولة علي ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية 2 مليار جنيه تقريباً خلال 3 سنوات من خلال عدد من المحاور وهم ( رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبه ) .

وأكد “ المحافظ ” أن الدقهلية أصبحت نموذج يحتذي به في إدارة منظومة المخلفات الصلبه والأولي في تطبيقها ونعمل عليها منذ 3 سنوات ، وحققت المحافظة نجاحاً كبيراً في هذا الملف وقضت علي تجمعات المقالب العشوائية منذ عشرات السنوات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين البيئة .

وأضاف" مختار " علي أن الجمع المنزلي وتحصيل رسوم الخدمة هما الحل الوحيد والأمثل لاكتمال منظومة المخلفات الصلبه بشكل نهائي ، لانه بدون تحصيل رسوم لن تكون هناك خدمة ، وبدون خدمة جمع القمامة ستتراكم في الشوارع وسينتج عنها انتشار الأمراض لأن المتولد اليومي كبير جدا وليس هناك آلية لضبط هذه المنظومة بدون الجمع المنزلي .

وقال " المحافظ " إن نجاح منظومة الجمع المنزلي ستودي الي الحفاظ علي البيئة من التلوث من خلال نظافة الشوارع بشكل كامل والحد من انتشار الاوبئة والأمراض وانتشار الحيوانات الضاله ، والذي بدوره يؤدي إلي نقل العدوي للمواطنين وانتشار السعار من خلال عقر الكلاب الضاله للاطفال والمواطنين . .