محمد عبد الرحمن توتا: لم أجد صعوبة فى التعامل مع الطفلين جان وتيا

خاص لصدى البلد ..

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا عن تعاونه مع الطفلين جان وتيا أثناء تصوير فيلم "البعبع" الذى يعرض حاليا فى دور العرض وما اذا كان هناك صعوبة فى العمل معهما.

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح لصدى البلد: لم أجد أى صعوبة، وأرى أن التعامل مع الأطفال فى أى عمل فنى به متعة خاصة، وخاصة عندما تجد أمامك مواهب حقيقية مثل جان وتيا كل منهما لديه قدرات فنية وإبداعية جيدة، وخاصة الطفل جان الذى كان حريص على تقديم أفضل ما لديه، كانا يتمتعان بتركيز شديد فى العمل، فضلا عن أنهما يستمعان جديا لأى نصيحة توجه لهما سواء من المخرج أو أمير أو من باقى فريق العمل.

محمد عبد الرحمن

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

جاء ذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.