تعرف على عدد بطولات مارسيل كولر مع الأهلي

سرد الناقد الرياضي خالد طلعت إنجازات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منذ أن جاء من سويسرا إلى القاهرة وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب خالد طلعت:"الاهلي مع كولر حصد كل البطولات المحلية والافريقية المتاحة هذا الموسم ١- كاس السوبر المصري من الزمالك، ٢- كأس مصر من بيراميدز، ٣- دوري أبطال أفريقيا من الوداد ٤- كاس السوبر المصري من بيراميدز، ٥- الدوري من بيراميدز "

واضاف "يتبقى أمامه بطولتين اخريتين هذا الموسم : ٦- السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة ٧- كاس مصر من الزمالك او بيراميدز في النهائي"

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.



وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.



ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

