تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة شقة في منطقة الساحل

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة شقة في منطقة الساحل.

وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع.

وحققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.