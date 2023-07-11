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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

127 اجتماعا على مدار 140ساعة .. ننشر حصاد لجنة الصناعة بالنواب

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب انه في ختام دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني وفي ضوء ما حقتته اللجنة من مجهودات ضخمة في إطار سعي أعضائها الي اعلاء مصلحة الوطن ورفعته وتنمية اقتصاد الدولة من خلال العمل علي تنمية القطاع الصناعي للدولة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المصري ، مشيرا الي ان مناقشة  الاعضاء البناءة والمثمرة كانت نتاجا عن جهودكم المضنية في العمل من اجل تحقيق رؤية قوية للصناعة الوطنية .


وأضاف معتز خلال اجتماع اللجنة في ختام أعمالها بدور الانعقاد العادي الثالث، اليوم الثلاثاء، ان لجنة الصناعة عقدت ١٢٧ اجتماع بإجمالي عدد ساعات ١٤٠ ساعة خلال انعقاد هذا الدور  ، حيث ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الاعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة التنفيذين  والتي أنتهت الي العديد من التوصيات التي تكون تحت بصر الجهات التنفيذية للعمل بها تحقيقا للمصلحة.


وأوضح رئيس لجنة الصناعة ان اللجنة أمامها مهمة في دور الانعقاد القادم والتي من شانها ستنهض بالصناعة متمثلة في تغيير حوافز الاستثمار علي المواد الخام التي لم تنتج في مصر ، طالبا ان تعزف  المجموعة الاقتصادية سمفونية واحدة ولا تعمل  في غرف منعزلة ، طالبا بضرورة وجود نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية .

وأوضح معتز محمود، ان مشكلة الصناعة تتمثل في ضرورة  الغاء القوانين القديمة وتشريع قانون جديد  يتلاشى الاخطاء السابقة

ووجه النائب علاء حمدي قريطم الشكر لرئيس اللجنة علي الدعم الكامل للنواب وطريقة التعامل معهم ، طالبا دعم من المجموعة الاقتصادية للنهوض بالصناعة طالبا الاعضاء طرح رؤيا وافكار استعدادا لدور الانعقاد القادم

وعلق معتز محمود ان قانون الصناعة الموحد من اهم القوانين التي ستغير شكل الصناعة بمصر، طالبا من اعضاء اللجنة خلال الإجازة البرلمانية قراءة قوانين الدول المتقدمة صناعيا.

وطالب النائب جمال فؤاد بتقديم النواب مقترحات لتغير شكل الاجراءات المتبعة امام المستثمرين للتسهيل عليهم ، طالبا بتوحيد جهات الولاية لانها تمثل العقبة الأولي .

وافادت ايفلين متي ، ان احتدام النواب اثناء المناقشات كانت من نابع الخوف علي البلد ، مشددة علي ضرورة  عقد اجتماع للجنة  في اجازة البرلمان لبحث جذب الاستثمار في الدولة المتقدمة صناعيا من خلال الاطلاع علي القوانين.

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