العظمى 40.. تحذير من موجة شديدة الحرارة | اعرف هتبدأ امتى

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أعلن مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بداية أول موجة طويلة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال الاسبوعين المقبلين، وربما تمتد لأسبوع ثالث.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع تعرض البلاد لموجة قياسية من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ 42 – 44°م لمعظم مناطق الجمهورية وتستمر الموجة بداية من غداء الأربعاء 12 يوليو ولمدة أسبوعين على الأقل.

وأوضح مركز معلومات تغير المناخ، أن السبب هو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

ويستعرض لكم موقع “صدى البلد”، أهم المعلومات حول منخفض الهند الموسمي:

سيضرب البلاد بداية من غدا الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري. الحرارة ستكون بين 42 إلى 46 درجة مئوية على معظم أنحاء محافظات الجمهورية. يستمر تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. التعرض لآشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة أثناء الظهيرة، يعرض المواطنين لمخاطر صحية. الحرارة ستصل لـ 50 درجة مئوية على دول الخليج بسبب تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي. يعتبر أول موجة شديدة الحرارة تضرب مصر ودول الخليج منذ سنوات. يتسبب منخفض الهند الموسمي في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار

وتأتي درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 37- 23

السواحل الشمالية 33- 22

جنوب سيناء 42- 28

شمال الصعيد 39- 24

جنوب الصعيد 42- 30

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية نصائح وتحذيرات للمواطنين لتفادي موجة شديدة الحرارة، وهي كالتالي:

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء الظهيرة.

استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف لتعزيز دوران الهواء في جميع أنحاء المنزل، أثناء الليل.

أما في النهار، يجب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والتأكد من إغلاق الستائر للحفاظ على برودة المنزل لأطول فترة ممكنة.

يمكن الاستفادة من قوة تبريد الماء، عن طريق المناشف المبللة على الكتفين أو الرأس “كمادات”، او أخذ حمام بارد.

التخلص من مصادر الحرارة الزائدة، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تركت قيد التشغيل.

الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي ترطب الجسم ولا تعمل على زيادة حرارته مثل: الخيار - البطيخ - الحمضيات - اللبن الرائب - الماء.

عدم تناوي المشروبات الغازية والكافيين، لأنهم يعملون كمدرات للبول ويعززون الجفاف.

تجنب تناول كميات من البروتين بشكل كبير، لأنه يعمل على زيادة حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.

منخفض الهند الموسمي

التوصيات والاحتياطات

ومن جانبه، قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.

وأضاف فهيم، أن هذا المنخفض يتسبب فى أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج ( الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية ) والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

وأوضح فهيم، أن حدود الموجة شديدة الحرارة في مصر تكون بأن تتوالى الموجات شديدة الحرارة بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل، ما سيؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل و يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية " الإشعاع الشمسي "، محذرًا من خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة.

وتزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات والتي تمثل ظروف مثلى انتشار بعض الأمراض المحبة للرطوبة الحرة "البياض الزغبي – الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها ".

وحول أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية يجب أن: