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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرتدوا أغطية الرأس| الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الخميس المقبل ..فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، مضيفاً أن هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، وذلك بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي المصاحب لكتل هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

الأرصاد:ستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية إعتباراً من يوم الخميس

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن أرتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بأرتفاع درجات الحرارة، عن القيم الحقيقية بحوالي 2_3 درجات، مؤكدةً أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.


وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري، وستكون الأجواء شديدة الحرارة، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل، و حتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس


وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، حيث تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً، مشددة على أهمية إرتداء غطاء للرأس خلال هذه الفترة، للحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، مشيرة إلى أن أعمال الصيد والملاحة البحرية سوف تعود إلى طبيعتها من اليوم.
 

 

 

الأرصاد درجات الحرارة نسب الرطوبة القاهرة الكبرى الأرصاد الجوية حالة الطقس

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