طعنها وهرب.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل علي يد طليقها بالتل الكبير

تجرد زوج من المشاعر الإنسانية واقدم علي طعن طليقته بسلاح حاد إثر مشاجرة وقعت بينهما، رفضت فيها العودة إلي عصمته، وهو ما اعتبره إهانة لرجولته.

وبحسب شهود عيان، أن الزوجين، اعتادا التشاجر وهو ما أدي إلي الإنفصال ولكن المتهم حاول مرارا وتكرارا إستجداء زوجته للعودة إليه وباءت جميع محاولاته بالفشل.



وبحسب رواية شهود العيان، لم تفلح محاولات إنقاذ ربة المنزل وتدعي سماح والتي غرقت في دماءها لتدفع حياتها ثمناً لرفضها العودة إلي طليقها بسبب خلافات مسبقة بينهما.

وتطالب أهلها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، بسرعة ضبط المتهم وتقديمه الي العدالة لتوقيع اعلي عقوبه ضده بسبب جريمته الشنعاء.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، من تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها، بالإضافة إلي الاستماع إلي اقوال الأهل والجيران وشهود العيان، لسرعة ضبط المتهم، والذي ارتكب جريمته وفر هاربا.



وبحسب التحريات، اقدم المتهم علي قتل طليقته طعنا بسلاح حاد بعد وقوع مشاجرة بينهما.

وكانت اخر كلمات الزوجة الضحية في المشاجرة الدامية التي أودت بحياتها، رسائل موجهة للمتهم تؤكد فيها استحالة العشرة بينهما.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام شخص بقتل طليقته، بسبب خلافات سابقة بينهما.

علي الفور، وجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث بمديرية أمن الاسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.