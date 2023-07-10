بعد تعرضهم لحادث.. محافظ الإسماعيلية يساعد أسرة على استكمال رحلتهم للمصيف |صور

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالدفع بسيارة لأسرة من المصطافين بفايد بعد تعرضهم لحادث، لاستكمال رحلتهم.



وتعرضت الأسرة لحادث مروري بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها متوجهين الي أحد شواطيء فايد، وذلك نتيجة إنفجار إطار السيارة، دون وقوع إصابات.

وكانت السيارة تقل اسرة مكونة من ٦ أفراد من القاهره لقضاء إجازة في مدينة فايد.

وجه المحافظ بتكليف نائب رئيس مركز ومدينة فايد بإحضار سياره ميكروباص وتوصيلهم للمصيف لاستكمال رحلتهم.

كما وجه بمعاونة السائق بنقل السيارة لاقرب مركز صيانة وفتح الطريق ورفع مخلفات الحادث من على الاسفلت لتأمين الحركة المرورية، بالتنسيق مع اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة.

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