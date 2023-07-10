عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعرضهم لحادث.. محافظ الإسماعيلية يساعد أسرة على استكمال رحلتهم للمصيف |صور

الحادث
الحادث

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالدفع بسيارة لأسرة من المصطافين بفايد بعد تعرضهم لحادث، لاستكمال رحلتهم.

«المانجا السقط».. جودة ومذاق وريحة مميزة بأسواق ومزارع الإسماعيلية.. صور


وتعرضت الأسرة لحادث مروري بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها متوجهين الي أحد شواطيء فايد، وذلك نتيجة إنفجار إطار السيارة، دون وقوع إصابات.

وكانت السيارة تقل اسرة مكونة من ٦ أفراد من القاهره لقضاء إجازة في مدينة فايد.

وجه المحافظ بتكليف نائب رئيس مركز ومدينة فايد بإحضار سياره ميكروباص وتوصيلهم للمصيف لاستكمال رحلتهم.

كما وجه بمعاونة السائق بنقل السيارة لاقرب مركز صيانة وفتح الطريق ورفع مخلفات الحادث من على الاسفلت لتأمين الحركة المرورية، بالتنسيق مع اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة.

IMG-20230710-WA0135
IMG-20230710-WA0135
IMG-20230710-WA0142
IMG-20230710-WA0142
IMG-20230710-WA0140
IMG-20230710-WA0140
IMG-20230710-WA0141
IMG-20230710-WA0141
IMG-20230710-WA0138
IMG-20230710-WA0138
IMG-20230710-WA0139
IMG-20230710-WA0139
الإسماعيلية اطار السيارة المصطافين اللواء هنري ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

مبادرة «من علمني حرفا» تطالب بتعديل نظام تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية

اللقطات الأولى لحادث تصادم طائرتين في اليابان.. شاهد

عمرها 70 عاما| سعودية تحصل على البكالوريوس بعد انقطاع 46 سنة عن الدراسة

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

تفاصيل حادث خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية.. صور

المقاولون العرب يكشف سبب رفضه بيع عمر فايد للأهلي

المقاولون العرب يحسم رغبته من انضمام نجمه إلى الأهلي

رفض عرض بيراميدز.. لاعب المقاولون يتمسك باللعب للأهلي

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ