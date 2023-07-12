غير قادرة على الإقلاع..مقطع فيديو لقائد طائرة إسبانية يطلب نزول 20 راكبا..شاهد

موقف غريب تعرض له ركاب إحدى الطائرات الإسبانية وذلك بعد أن طلب قائد الطائرة نزول 20 راكبا، وذلك لأن الطائرة كانت ثقيلة وغير قادرة على الإقلاع، مما أثار القلق بين ركابيها.

على الجانب الآخر وفقا لموقع Liverpool Echo تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم مقطع فيديو حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة ونشره شخص يدعى Ryan Williams يقوم بمتابعته الكثيرين وذلك عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، ويعد المقطع مصور من داخل طائرة إيزي جيت.

وقد ظهر بمقطع الفيديو صوت قائد الطائرة وهو يطلب من الركاب على متنها النزول وذلك بسبب زيادة الوزن وعدم قدرة الطائرة على الإقلاع

ومن المعروف أن هذا الطلب يعد مسموح به في حالة واحدة فقط، وهي في حالة حدوث خلل فني على متن الطائرة وأعلن الطيار أن هناك حوافز تصل إلى 500 يورو وذلك لكل راكب يختار عدم السفر ليتطوع 19 راكبًا لمغادرة الرحلة.