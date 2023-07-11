قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ173 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية بمركز دمنهور.

وأسفرت الحملة، عن ضبط سيارة محملة بـ 173 شيكارة دقيق بلدى مدعم تم تجميعها بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .