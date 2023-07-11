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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.9 مليار دولار.. البورصة تزف بشرى بشأن طرح الشركات

رانيا يعقوب
رانيا يعقوب

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم كان مهما للغاية لطمأنة الجميع فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. 

رانيا يعقوب تتحدث عن الطروحات الحكومية في البورصة المصرية

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن أن الحكومة تتخارج من النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وتمكن القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الدولة تتخارج بالفعل من عدة شركات، وتعد شركات قوية وعملاقة، منها عن طريق استحواذ وطني لمستثمرين محليين، والبعض الآخر لمستثمرين أجانب، والحصيلة التي تم الحصول عليها تقترب من مليار و900 مليون دولار 60% منها من العملة الصعبة و40% منها بالعملة المصرية. 

وأشار إلى أن برنامج الطروحات يكون جزء منه لمستثمر استراتيجي، والدولة في هذه المرحلة اتجهت لمستثمر استراتيجي، موضحة أن بعض الناس كان لديه تخوفات من عدم طرح شركات في البورصة، ولكن هذا لم يُقال، ولكن الكثير من الصناديق والشركات لديها فوائض مالية وترغب في فرص استثمارية جيدة، وبالتالي الدولة تبحث عن هذه الصناديق ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لن تطرح شركات في البورصة، ولكن كل شيء له توقيته. 

البورصة رانيا يعقوب مصطفى مدبولي ا رئيس الوزراء اخر النهار تامر امين النهار برنامج الطروحات

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