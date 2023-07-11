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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنجي أنور: الحكومة تحاول حل أزمة الزحمة والزيادة السكانية بإنشاء المدن الجديدة

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

عرضت الإعلامية إنجي انور في برنامجها مصر جديدة بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن أرقام عن عدد السكان على الكوكب وفي مصر، وقال إن عدد سكان العالم بلغ 8  مليارات و50 مليون نسمة،  بينما بلغ عدد السكان في مصر أكثر من 105 مليون نسمة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت انور في برنامجها المذاع عبر فضائية "ETC": "لما نقرأ الأرقام هنلاقي إن مشكلة الزيادة السكانية من أخطر التحديات التي تواجهها مصر، لأن عدد السكان يزيد حوالي 2 مليون نسمة كل سنة هو معدل كبير مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي، والزيادة السكانية في علم الاقتصاد وله تأثر على التنمية".

إنجي أنور: مصر تحاول تغيير ثقافة العزوة واللمة

وأضافت "مصر من أيام حملات حسنين ومحمدين وهي بتحاول تغير ثقافة العزوة واللمة، وبتحاول ترفع الوعي ان تنظيم الأسرة وتقليل عدد المواليد بيأثر على معيشة الأسرة كلها، وعلى مستوى التعليم والصحة والتغذية، بتحاول تهزم ثقافة الزحمة بالمدن الجديدة والمجتمعات المتطورة لكن زي ما قال الرئيس السيسي في يناير اللي فاتهنعمل ايه في زيادة 2 مليون كل سنة يعني في 10 سنين 20 مليون".

واستطردت "الـ 20 مليون دول عايزين أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف وكل ده مسؤولية الحكومة، محدش بيقول ما نخلفش، لكن الأرقام اللي أُعلنت النهاردة بتقول ان كل ما المجتمعات تتقدم وتبقى أغنى وأكتر من ناحية التعليم والصحة كل ما تكون معدلات الانجاب أقل، لإن الوعي أكتر والفهم أكتر.. إن الحكاية مش بالعدد، عشان كده الدولة كلها بتتكلم في مفهوم تنظيم الأسرة، في معدل زيادة أقل من 20 مليون نسمة في 10 سنين.. في منطق طفلين كفاية لكل أسرة، علشان يتعلموا كويس ويتصرف عليهم صح، عشان كده كانت قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا قدام لجنة القضايا السكانية في الحوار الوطني  علشان نشخص الحالة السكانية ونلاقي حل للمشكلة ونغير الخريطة للشكل الأفضل"

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