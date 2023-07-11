ميركاتو الصيف.. 10 أندية أوروبية تصدم الأهلي في ضم نجم بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي 10 عروض للاحتراف في كبار أندية أوروبا خلال ميركاتو الصيف.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو وفي غياب إبراهيم عادل نجم الفريق خسارة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما موخرا فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز على أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت موخرا في المغرب وحصد خلالها الفراعنة على المركز الثاني عقب خسارة المباراة النهائية امام منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

ووضع النادي الأهلي التعاقد مع إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز هدفا فى ملف التعاقدات لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وذكرت تقارير إعلامية أن إبراهيم عادل نجم بيراميدز يحظى باهتمام 8 أندية إنجليزية هي تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات العالمية فإن ناديا اندرلخت البلجيكي ونورشيلاند الدنماركي مهتمين بالجناح المصري إبراهيم عادل نجم بيراميدز بعد متابعته في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

نجم بيراميدز على رادار 8 أندية انجليزية

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، أن عددا من الأندية الإنجليزية، مهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي ولاعب فريق بيراميدز.

وكتب حسن عبر حسابه على فيسبوك "تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بـ إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي، اللاعب يجذب أيضا اهتمام عدة فرق فرنسية وإسبانية وألمانية.

نادي بيراميدز يعلن الاستمرار في الدوري المصري

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلن فيه استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.

وجاء في البيان:

بعد متابعة للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لمسنا تحسنا، ورأينا اتجاها لتحقيق العدالة، وتركيزا من أجل تحسين الأوضاع مستقبلا.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز الاستمرار في استثماراته بكرة القدم المصرية خلال الموسم المقبل، على أمل المزيد من التحسن، مع العمل بإخلاص وبكل قوة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة ممكنة محليا وقاريا، في سبيل رفعتها وتطويرها على كافة الأصعدة.

