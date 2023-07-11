عاد الملك.. ليفربول يحتفي بعودة محمد صلاح للتدريبات

عاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صوراً لمحمد صلاح في مقر تدريبات ليفربول، بعد عودته من الإجازة برفقة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في فترة التوقف الدولية بشهر يونيو، معلقة "عاد الملك"

ورحب لاعبو ليفربول والجهاز الفني، بـ الفرعون المصري، بحفاوة كبيرة، استعدادًا للموسم الجديد، وكان نادي ليفربول قد بدأ تدريباته مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بدون لاعبيه الدوليين.

وانتظم محمد صلاح في تدريبات ليفربول اليوم بعد الحصول على راحة مع مجموعة اللاعبين الدوليين ليبدأ رحلة الموسم القادم مع الريدز.

والتحق محمد صلاح اليوم الثلاثاء، بتدريبات فريق ليفربول التحضيرية للموسم الجديد.



كان ليفربول قد اعلن منذ أيام، إبرام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأصبح المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني صفقات الريدز خلال الصيف الحالي، بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.