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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمل صوت وحش أمام المأمور.. ريم طارق تروي تفاصيل أزمتها مع حسن شاكوش..فيديو

صدى البلد

شهد كومبوند شهير بمدينة ٦ اكتوبر مناوشات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق اثناء تسلم الاخيرة فيلا زوجها بقرار تمكين مشاركة من الجهات الرسمية. 

ونشرت ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو لايف من أمام فيلا مسكن الزوجية بأحد الكمبوندات، بصحبة رجال الأمن، بعد حصولها على قرار تمكين من جهات التحقيق حسب وصفها، مشيرة إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش تعدى عليها بالسب والألفاظ الخارجة.

 ريم طارق خلال الفيديو إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تأخذ ملابسها الخاصة، على الرغم من حصولها على قرار تمكين من جاهت التحقيق قبل شهرين، قائلة: معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن اخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة اخد هدومي لأنه مستولي عليهم.

وتابعت زوجة حسن شاكوش: أنا ما قلتش سبب المشاكل لحد دلوقتى وما عملتش حاجة غير أني جاية اخد هدومي لأني كنت ممنوعة من الدخول، ومش عارفة أنفذ قرار التمكين، وهو بيشتمني قدام الناس وبهدلني وسط الشارع، وده المكان اللي ساكنين فيه وقاعدين فيه لوحدينا وهو جاب أهله وأنا مش معايا حد من أهلي.

واستكملت زوجة مطرب المهرجانات: أنا رفعت قضية باللي حصل بيني وبين حسن شاكوش ومش هتكلم في اللي حصل لأنه حاجة كبيرة وما ينفعش تتقال، ويمكن أحكي اللي حصل يا عالم.

ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش

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