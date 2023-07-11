خبير سياحي: مهرجان العلمين 2023 ينقل صورة إيجابية عن مصر للعالم

‏قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين 2023 سيكون له أثر إيجابي كبير وسينقل صورة إيجابية عن مصر ومنطقة العلمين للعالم والمدينة ككل والفنادق والمهرجان الذي سيتم، وسياحة الأزياء لأن كل المهتمين بذلك في كل دول العالم سيتابعون هذا المهرجان.

مدينة العلمين



‏وتابع حسام هزاع خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "اكسترا نيوز"، أن العلمين والساحل الشمالي في الصيف تتميز بالإقبال الكبير عليها من قبل السياحة العربية ودول الخليج بالإضافة إلى السياحة الأوروبية لأن هناك طيران يهبط في مطار العلمين من إيطاليا ودول مختلفة بالإضافة إلى السياحة الداخلية.