ناقد: مهرجان العلمين حدث فني عالمي يسلط الأضواء على مصر

قال الناقد الفني محمد شوقي إن مهرجان العلمين حدث فني كبير عالمي وسيتم بسببه تسليط الأضواء على مصر.

وتابع محمد شوقي خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن العالم كله سوف يسلط الأضواء على مدينة العلمين كمدينة سياحية لجمال وروعة المكان والأنشطة التي تقام في مدينة العلمين وفي المهرجان هي أنشطة تجعل كل الأنظار تتجه نحو المدينة سواء أنشطة رياضية وترفيهية وفنية وحفلات عروض أزياء عالمية.

مهرجان العلمين

وأضاف أن مهرجان العلمين حدث ثقافي وفني وسياحي عظيم جدا يجذب أنظار العالم كله لمصر وخصوصا مدينة العلمين.