ناقدة فنية: مدينة العلمين أصبحت واجهة حقيقية للبحر المتوسط

‏قالت علا الشافعي الناقدة الفني، إن صورة مهرجان العلمين 2023 مبهجة، وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة الموضوع أشبه بالمعجزة.

وتابعت علا الشافعي خلال مداخلة هاتفية لها في فضائية "إكسترا نيوز"، أنها زارت مدينة العلمين منذ فترة كبيرة، والفرق بين الصورتين يؤكد الاختلاف الذي يحدث على أرض الواقع في إدارة المشروعات الكبيرة التي أقيمت في مدينة العلمين وأصبحت واجهة حقيقية للبحر المتوسط وكل المهتمين بالرياضة والفعاليات المختلفة، والعلمين أصبحت مدينة مؤهلة تماما لكل ذلك.

مدينة العلمين

وأضافت أن مدينة العلمين دخلت التاريخ، ولها سمعة وصيت عالمي بشكل كبير، ومن المهم جدا الترويج لأي فعالية تقام على أرضها.