أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات في العالم وموقعًا لحرب أسعار السيارات الكهربائية الشديدة، حيث يسعى المصنعون من جميع أنحاء العالم إلى جذب عملاء البلاد، والآن تنضم جنرال موتورز إلى المعركة، وقد خفضت سعر Lyriq بنسبة 14% تقريبًا في الصين.

جنرال موتورز تخفض سعر سيارة Lyriq الكهربائية بنسبة 14٪

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية اليوم أن سيارة Lyriq الكهربائية بالكامل ستبدأ بسعر 379700 يوان (52505 دولارًا أمريكيًا بأسعار الصرف الحالية) ، أي 60 ألف يوان (8296 دولارًا أمريكيًا) أقل مما كانت عليه عند إطلاقها ، وفقًا لموقع وسائط GMالخاص بجنرال موتورز.

علاوة على ذلك ، تقدم شركة صناعة السيارات خصمًا إضافيًا بقيمة 2500 دولار للمشترين الذين وضعوا وديعة قبل نهاية أغسطس ، وفقًا لتقارير رويترز، وتتبع تعديلات الأسعار عام 2022 الصعب للعلامة التجارية الأمريكية.

جنرال موتورز تخفض سعر سيارة Lyriq الكهربائية بنسبة 14٪

تراجعت مبيعات كاديلاك بنحو 8% في العام الماضي، وتمثل Lyriq أول سيارة كهربائية تعتمد على Ultium، فرصة كبيرة لها ، وفقًا للمدير المالي بول جاكوبسون، ومع ذلك فإن Lyriq تتنافس في سوق صيني أضيق من أي وقت مضى.

مع تصاعد المنافسة من صانعي السيارات المحليين ، يتعرض المصنعون الأجانب لضغوط متزايدة للاحتفاظ بالريادة التي كانت مهيمنة في الصين. حتى فولكس فاجن ، التي قالت مؤخرًا في الشهر الماضي إنها لن تشارك في حرب أسعار ، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الأسعار على خط سياراتها الكهربائية.

جنرال موتورز تخفض سعر سيارة Lyriq الكهربائية بنسبة 14٪

يتوقع المحللون أن يكون عام 2023 هو العام الأول الذي تتفوق فيه العلامات التجارية الصينية بشكل جماعي على منافسيها الأجنبية، حتى مع توقع نمو السوق بنسبة ثلاثة في المائة ، حيث يتنافس صانعو السيارات على المستهلكين ، فإن الأسعار تنخفض بسرعة.

وقد أدى ذلك إلى جهود لإنهاء حرب الأسعار ، بما في ذلك محاولة من اتحاد السيارات الصيني للحصول على 16 شركة لصناعة السيارات ، بما في ذلك تسلا ، للموافقة على تجنب "التسعير غير الطبيعي"، وقد أنهت محاولتها يوم السبت ، معترفة بأن أي اتفاقية من هذا القبيل من شأنها أن تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار في الصين.

في حين أن حرب الأسعار تهدد بخفض الربحية ودفع الشركات المصنعة الأصغر إلى خارج السوق في الصين ، لم يظهر المصنعون بعد إشارات الدخول في معركة مماثلة للمستهلكين الأمريكيين ، ولا تخطط كاديلاك لخفض أسعار Lyriq في الولايات المتحدة ، حيث يبدأ بسعر 59000 دولار.