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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع 10 إدارات بالديوان العام لتلبية الاحتياجات الأساسية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نُظم اجتماع مهم في محافظة البحر الأحمر بمصر، حيث التقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مع 10 إدارات رئيسية في ديوان عام المحافظة. تم عقد الاجتماع بهدف تعزيز التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمنطقة.

حضر الاجتماع مديرو الإدارات والعاملين بها، وتمت مناقشة عدة مواضيع مهمة وتحديات تواجه كل إدارة على حدة. تناولت النقاشات أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة، وتنظيم الأنشطة البيئية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

تم التأكيد على ضرورة التركيز على قضية منع الأكياس البلاستيكية التي تتسبب في ضرر كبير للحياة البحرية وتؤثر على المظهر العام للمدينة. كما تم التأكيد على أهمية زيارة المنشآت السياحية ومنع تركيب الشباك على الشواطئ، وتعزيز الحملات الرش لمكافحة الحشرات الضارة.

تمت مناقشة دور إدارة تنشيط السياحة في تنمية القطاع السياحي في المنطقة وترويج السياحة واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية المتاحة. كما تم التركيز على ضرورة إقامة مشروعات مبتكرة تجذب السائحين وتعزز الجذب السياحي في المحافظة.

تناول الاجتماع أيضًا دور إدارة الاستثمار في تطوير وجذب الاستثمارات في المحافظة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير كافة السبل للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة دور إدارة الثروة السمكية في تطوير صناعة الصيد والاستزراع السمكي وضمان استدامتها في المحافظة.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى دور إدارة الأملاك في إدارة وتطوير الممتلكات العامة والخاصة للمحافظة واستخدامها بكفاءة. وأفادت إدارة الاحصاء بأن عدد سكان البحر الأحمر حتى 1 يناير 2023 بلغ 400069 نسمة، وذلك وفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

تهتم إدارة تنمية القرية بتنمية القرى في المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية لسكانها وتحسين مستوى المعيشة فيها. تقوم الإدارة أيضًا بتمويل المشروعات الصغيرة وتسهيل سداد التمويل على مدى 10 سنوات.

إدارة التعاون تهتم بالحرف والصناعات الصغيرة وتسعى لتعزيزها ودعمها في المحافظة. وتعنى إدارة الاتصال السياسي بشؤون الأطفال والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والتواصل مع المؤسسات الحكومية والسياسية وتعزيز التفاعل والتعاون بينها وبين المحافظة.

ويقوم مكتب مفوض الدولة بتنفيذ قرارات الحكومة وضمان تطبيق السياسات والإجراءات الحكومية في المحافظة.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة. يولي اللواء عمرو حنفي أهمية قصوى لتطوير البحر الأحمر وتعزيزه ك

وجهة سياحية متميزة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية المجتمعات الساحلية.

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