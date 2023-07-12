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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: السيسي يلح دائما على فتح الباب أمام أصحاب الخبرات والكفاءات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد مصطفى الفقي المفكر السياسي ، أن حركة 30 يونيو لا يشبهها في التاريخ إلا ثورة 1919 ، حيثُ شهدت حركات تحسين في البنية التحتية وتحول ضخم في المدن الجديدة والسلع الاستراتيجية بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو .


وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “ يحدث فى مصر ” والمذاع عبر فضائية “ أم بي سي مصر ” أن العاصمة  الإدارية الجديدة أستطاعت أن تجذب الآلاف من المستثمرين الأجانب ووفرت فرص عمل بالملايين للشباب.

 

الرئيس السيسي



وأوضح “المفكر السياسي” أنه دائما يوجد خلاف بين رئيس حزب الوفد وأعضائه على مدار تاريخه، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية تحاول أن تحقق انجازات أكبر من الإمكانيات التي تمتلكها ، منوهًا إلي أن الرئيس السيسي يلح دائما على فتح الباب أمام أصحاب الخبرات والكفاءات .

مصطفى الفقي 30 يونيو الرئيس السيسي أصحاب الخبرات إنجازات

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