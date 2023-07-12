مصطفى الفقي: السيسي يلح دائما على فتح الباب أمام أصحاب الخبرات والكفاءات

أكد مصطفى الفقي المفكر السياسي ، أن حركة 30 يونيو لا يشبهها في التاريخ إلا ثورة 1919 ، حيثُ شهدت حركات تحسين في البنية التحتية وتحول ضخم في المدن الجديدة والسلع الاستراتيجية بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو .





وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “ يحدث فى مصر ” والمذاع عبر فضائية “ أم بي سي مصر ” أن العاصمة الإدارية الجديدة أستطاعت أن تجذب الآلاف من المستثمرين الأجانب ووفرت فرص عمل بالملايين للشباب.

الرئيس السيسي





وأوضح “المفكر السياسي” أنه دائما يوجد خلاف بين رئيس حزب الوفد وأعضائه على مدار تاريخه، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية تحاول أن تحقق انجازات أكبر من الإمكانيات التي تمتلكها ، منوهًا إلي أن الرئيس السيسي يلح دائما على فتح الباب أمام أصحاب الخبرات والكفاءات .