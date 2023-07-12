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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين عمر يقترب من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك..تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقرت  على تعيين أمين عمر حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل.

و كتب حتحوت: أمين عمر يقترب من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

 ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

 

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

 

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

الحكم أمين عمر الأهلي و الزمالك مباراة الاهلي و الزمالك الاعلامي هاني حتحوت حكم المباراة

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