شوبير يحسم الجدل بشأن عدم مشاركة ديانج مع الأهلي أمام الزمالك

حسم الإعلامي أحمد شوبير، موقف المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك في لقاء القمة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الأهلي في إنتظار رد الفيفا بشأن مشاركته أو عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك”.

وتابع: “الأهلي متأكد تمامًا أنه سيتلقى خلال ساعات إخطار من الفيفا يفيد بأحقية مشاركة ديانج مع الأهلي في مباراة الزمالك لكونه سدد الغرامة لوكيله وتم تسوية الأمر”.

الأهلي وديانج

وعن رحيله عن الأهلي، اختتم: “كان هناك كلام من بعض الشركات أن ديانج سيرحل عن الأهلي، ولكن لا يوجد عروض حالية واللاعب مستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده".