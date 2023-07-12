مدربة تقود السائحين للغوص ليلا في أعماق البحر الأحمر.. تفاصيل

تحدثت كابتن كاتي ظريف، مدربة الغطس، عن قيامها بغطسات ليلية إلى أعماق البحر الأحمر مع السائحين، قائلة: إن الغوص فى الأعماق ليلا د له متعة أخري، ولكنه يحتاج إلى الوصول لمستوي معين فى الكورسات، من أجل القدرة على الغطس الليلي.

وأضافت كابتن كاتي ظريف، مدربة الغطس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنها تحب الغطس ليلا أكثر من الغطس بالنهار، موضحة: “هناك العديد من أنواع الأسماك التي لا نراها إلا خلال الغطس ليلا، والمنظر يكون شكله مختلف مع أضواء الكشافات”.

وتابعت كابتن كاتي ظريف، مدربة الغطس، أن هناك رخويات معينة لا تظهر إلا ليلا من خلال ضوء القمر أو الكشاف، لافتة إلى أن الغطس ليلا لا يوجد به أى رعب، بل هو متعة.