تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنه الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء، متابعة أن بداية من يوم الخميس سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.



وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الظواهر الجوية، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.