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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدءا من الغد.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة حارة قادمة

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة، بامتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يجعلنا نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، على الرغم من أنها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبرى اليوم، من المتوقع أن تكون 35 درجة مئوية، و38 درجة مع تواجد نسب الرطوبة.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار، يكون حار رطب على المناطق الشمالية، وهي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة بالمناطق الجنوبية وهي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه مع دخول فترات الليل، يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، نشعر به أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويكون الطقس معتدل تماما في أغلب محافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت أنه بدءا من الغد، الخميس، يوجد مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وموجة ارتفاع تستمر حتي منتصف الأسبوع المقبل، يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ، 12 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 25
الإسكندرية 32  - 23
الإسماعيلية 36 - 24
الغردقة 39 -29
أسوان 42 - 28
سوهاج 39 - 25
المنيا 38- 24

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس حالة الطقس القاهرة الكبرى الأرصاد

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