بيان عاجل من الصين ردا على اتهامات حلف الناتو لها

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للتوقف عن الاتهامات والاستفزازات “غير المبررة” ضد الصين، والتخلي عن “عقلية الحرب الباردة”.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، ردا على الاتهامات الموجهة لها من قبل قادة الناتو المشاركين في قمة فيلينوس: "ندعو الناتو لوقف التحريض الاستفزازي بحقنا، والتوقف عن بث التهم التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف بيان الخارجية الصينية، أنه على حلف الناتو التوقف عن العبث بـ أوروبا، ووقف محاولات إفساد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن قضية شبه الجزيرة الكورية، سياسية أمنية، وعلى الأطراف تعزيز آلية السلام، ونزع السلاح النووي.

كما حثت وزارة الخارجية الصينية، في بيانها، الولايات المتحدة الأمريكية، على احترام سيادة الصين ومصالحها في منطقة بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن إثارة المشاكل.

وأشار البيان إلى أن اليابان تعرض المجتمع الدولي للخطر؛ بسبب خطة صرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية.

وعلى جانب آخر، أعلنت بعثة الصين في الاتحاد الأوروبي، رفض البلاد بشكل قاطع، مواقف قمة حلف الناتو الحالية من بكين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الصين تعارض بحزم "تحرك الناتو شرقًا نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان، أن الصين ترفض المحتوى المتعلق بالصين في بيان الناتو المشترك، الصادر عن قمته، مؤكدة أنها ستحمي بشدة سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وقالت دول "الناتو" في بيان قمة فيلنيوس، إن سياسة الصين وتقاربها من روسيا؛ يمثلان تحديًا لمصالح وأمن وقيم الحلف، لكن "الناتو" يظل منفتحا على التعاون مع بكين.

وذكر البيان أن "الطموحات المعلنة وسياسة الإكراه للصين، تتحدى مصالحنا وأمننا وقيمنا، ولا نزال منفتحين على المشاركة البناءة مع بكين، بما في ذلك ضمان الشفافية المتبادلة؛ من أجل حماية المصالح الأمنية للحلف".