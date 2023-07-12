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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن استخدام الأسلحة النووية في الحرب

حلف الناتو
حلف الناتو

أصدرت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا، اليوم الأربعاء، بيانا حذرت من خلاله أن أي استخدام للسلاح النووي ضد الحلف سيغير تماما طبيعة النزاع.

وقالت قمة الناتو في بيان لها، إن قوات حلف الناتو النووية الاستراتيجية تعد أكبر ضمان لأمن الحلفاء، لافتا إلى أن الناتو يمتلك قدرات متفوقة على أي خصم وقادر على تحميله كلفة. 

وفي وقت سابق، طالب حلف شمال الأطلسي روسيا بسحب قواتها فوراً ودون شروط مسبقة من أراضي أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي بعد اليوم الأول من القمة في فيلنيوس، أنه "يجب على روسيا أن توقف على الفور هذه الحرب غير الشرعية... وأن تتوقف عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وأن تسحب بشكل كامل ودون شروط مسبقة جميع قواتها ومعداتها من أراضي أوكرانيا داخل حدود معترف بها دوليا".

وأضاف أن الحلف لن يعترف أبدا بعمليات الضم التي تقوم بها روسيا، بما في ذلك ضم شبه جزيرة القرم”.

وتابع: “يعتقد الناتو أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع، وتواصل إدانة "انتهكاته” للقانون الدولي. كما نتهم بيلاروس وإيران بـ "تواطؤ" مع روسيا وتطالبهما بالعودة إلى الامتثال للقانون الدولي”.

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