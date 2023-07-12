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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل لـ "الناتو" بشأن انسحاب روسيا من معاهدة القوات التقليدية بأوروبا

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قال أعضاء الحلف في البيان الختامي لقمة فيلنيوس، أمس الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الناتو تدعو روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة القوات التقليدية في أوروبا وإعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية.

 

ووفقا للبيان الختامي لقمة الناتو، أدانت دول الحلف قرار روسيا الانسحاب من المعاهدة التاريخية للقوات المسلحة التقليدية في أوروبا"، لافتا إلى أن الحلفاء يحثون روسيا على تنفيذ التزاماتها، واستخدام الوقت المتبقي قبل انسحابها لإعادة النظر في قرارها. 

وأشار البيان إلى أن دول الناتو سيواصلون التشاور بشأن تداعيات انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وتأثيرها على أمن الحلف.

 

وفي 29 مايو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن نقض معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

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