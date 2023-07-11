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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن لقاء بايدن وأردوغان في قمة الناتو

بايدن وأردوغان
بايدن وأردوغان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقي بـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضورهم لـ قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الليتوانية فيلينوس.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن جو بايدن هنأ أردوغان على التوصل الاتفاق مع رئيس الوزراء السويدي والأمين العام لـ حلف الناتو بشأن انضمام السويد إلى الحلف.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية بما فيها دعم أوكرانيا والأمن في منطقة بحر إيجه.

كما أشار بيان البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي ونظيرة التركي بحثا تعزيز التعاون الثنائي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن حول الأولويات الدفاعية والاقتصادية.

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تبدأ عملية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

التقى أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجارية في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وقال الرئيس التركي، إن الاجتماعات السابقة مع بايدن كانت جلسات إحماء، مضيفا: "الآن نبدأ عملية جديدة".

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