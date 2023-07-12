كورولا السيدان زيرو تقترب من المليون جنيه خلال 2023| صور

تداولت أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023، وشهدت ارتفاعات بالأسعار لم نرها من قبل نتيجة عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وجاءت تلك الأزمات بسبب قلة بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات ومنها الرقائق الإلكترونية، بالإضافة الي عدم استقرار صرف الدولار .

كورولا السيدان موديل 2023 الجديدة

- يوضح موقع صدى البلد الإخباري خلال السطور التالية ، مواصفات وسعر تويوتا كورولا السيدان داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 :

كورولا موديل 2023

- مواصفات كورولا السيدان الجديدة

تمتلك السيدان الجديدة ذات الشهرة الواسعة التي تقدم من قبل تويوتا اليابانية موديل 2023 الكثير من المواصفات التكنلوجية المتطورة منها، وسائد هوائية، ونظام ISOFIX لـ تثبيت الأطفال، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام المساعدة بـ ثبات السيارة، وتحكم إلكتروني بالسحب VSA، ونظام المساعدة على صعود المنحدرات، وإشارات عند الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام تحذير لـ تسرب الهواء ، وكاميرا للرؤية الخلفية.

سيارة كورولا السيدان موديل 2023 الجديدة

بالإضافة الي أن تويوتا كورولا موديل 2023 زودت أيضا بـ تكييف أوتوماتيك، وميزة إمكانية التحكم في درجات الحرارة ، وبها مقاعد كهربائية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وأنظمه للترفيه والخرائط، وتدعم ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

- محرك تويوتا كورولا الجديدة

تويوتا موديل 2023 سيدان

تنتج تويوتا كورولا السيدان عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيدان اليابانية الجديدة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتصل قوة كورولا موديل 2023 الي العجلات عبر عبلة تروس أوتوماتيك، وتعطي قوة 120 حصان، وتصل سرعة كورولا القصوى الي 189 كم/ساعة .

- أسعار كورولا السيدان موديل 2023

السيارة السيدان اليابانية موديل 2023

تبدأ أسعار تويوتا كورولا التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان موديل 2023 في سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه، ويرتفع ليصل سعر أعلي فئة تعمل بالوقود الي 934 ألف جنيه .