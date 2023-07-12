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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة للنائبة فاطمة سليم لإنقاذ "ربع السلطان قايتباي" من الإهمال

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن إهمال أثر "ربع السلطان قايتباي" وإغلاقه بعد أن تحول لمكان تجمع القمامة.

وأوضحت فى طلب الإحاطة أن مسجد قايتباي جزء من مجموعة كبيرة فى صحراء المماليك، وواحد من آثار هذه المجموعة هو "ربع السلطان قايتباي"، والربع كان نوع من أنواع المساكن، التي تقوم الدولة ببنائها لمن لا يستطيعون امتلاك منازل خاصة، وهو جزء من دور الدولة الاجتماعي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الربع عبارة عن عدة أدوار، كل دور بيحتوي على غرفة نوم ومكان للمطبخ والحمام، ومساكن عاشت فيها العائلات بجوار بعضها.

وقالت فاطمة سليم: لكن للأسف الشديد ربع السلطان قايتباي انتهى به المطاف أنه تحول إلى أثر مهمل ومغلق، عليه باب حديد، وأحيانا بعض أهالي المنطقة يقومون بإلقاء القمامة أمامه ما يضيع قيمته الأثرية.

وأكدت النائبة، أن الجميع يعلم كيف أن مسجد قايتباي يعد تحفة معمارية، لذلك تم تخليده على الجنيه المصري، باعتباره أحد أهم وأجمل مساجد مصر على الإطلاق، والذي تم بنائها في عهد السلطان صاحب النهضة الملك الأشرف أبو النصر قايتباي.

وطالبت فاطمة سليم، الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات النعنية اتخاذ اللازم في إعادة ترميم "ربع السلطان قايتباي"، ليعود للحياة مرة أخرى، واحدا من أهم الآثار في المنطقة.

طلب احاطة وزارة السياحة والآثار القمامة مسجد قايتباي الملك الأشرف أبو النصر قايتباي

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