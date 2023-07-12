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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزور يحاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات الأجنبية

متهم
متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق “شراء وتأجير العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات”، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

20 مليون جنيه الأموال العامة السوق المصرفى العملات الاجنبية النصب والاحتيال تأجير العقارات تأسيس الشركات حسابات بنكية

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