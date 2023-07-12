الكاف يعلن مواعيد القيد الإفريقي للموسم الجديد 

​حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، 4 فترات لقيد اللاعبين المقرر مشاركتهم في المسابقات القارية خلال الموسم المقبل 2023-2024.

ووفقا لخطاب "كاف" المرسل للاتحادات الأهلية، جاءت مواعيد القيد في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بالموسم الجديد، كالتالي:

- الفترة الأولى من 1 إلى 31 يوليو الجاري، للاعبين المؤهلين لخوض الدور التمهيدي. ولن يسمح باستبدال اللاعبين بعد هذه الفترة سوى خلال الانتقالات الشتوية.

- الفترة الثانية من 1 إلى 30 أغسطس المقبل، للاعبين المؤهلين لخوض الدور التمهيدي الثاني من البطولات الأفريقية.

- الفترة الثالثة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل، للاعبين المؤهلين لخوض مرحلة المجموعات من بطولات أفريقيا.

- فترة قيد إضافية من 1 إلى 31 يناير، بحد أقصى 7 لاعبين يمكن إضافتهم، مع إمكانية استبدال 4 لاعبين، لم يشاركوا في بطولات أفريقيا للموسم ذاته.

وذلك يعني أنه في حال قرر أي فريق استبدال الـ 4 لاعبين يمكنه إضافة 3 لاعبين فقط للقائمة القارية في يناير.