انخفاض شديد.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

أظهرت بيانات صادرة عن بنك روسيا، أن حصة الروبل في عمليات التجارة الخارجية الروسية تواصل النمو على أساس شهري.

وفقًا للحسابات، تم سداد 39٪ من مدفوعات تسليم الصادرات الروسية في مايو بالعملة الوطنية، إلى جانب 30٪ للواردات.

وقال بنك روسيا، إن حصة العملات “السامة”، الدولار الأمريكي واليورو، انخفضت في غضون ذلك في الصادرات والواردات إلى 33٪ و 35٪ على التوالي.

إلى جانب الزيادة في حصة الروبل، فإن حجم اليوان الصيني في عمليات التجارة الخارجية لروسيا آخذ في الارتفاع أيضًا.

وبلغت الصادرات 25٪ في مايو مقابل 23٪ في أبريل، وظلت عند 31٪ في الواردات. من حيث القيمة، زادت عائدات الصادرات الشهرية باليوان من 7.4 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، ومن 8 مليار دولار إلى 8.1 مليار دولار في مدفوعات الواردات.

وبدأت روسيا بنشاط في استبدال الدولار واليورو في التجارة الخارجية العام الماضي وسط العقوبات الغربية المفروضة بسبب الصراع مع أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، خفضت روسيا بشكل كبير عدد الحسابات المصرفية والمعاملات بين الشركات والمؤسسات المالية التي تنطوي على عملات غربية.

وقبل الصراع، كانت حصة الدولار الأمريكي واليورو في المستوطنات الروسية حوالي 90٪.

وقالت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي إنها تتوقع انخفاض حصة العملات الغربية في التجارة الروسية إلى 10-15٪ بنهاية العام.