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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

صدى البلد

 

اصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل  وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و نحند أحمد عبد المالك   وامانة سر محمد طه

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا"  بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات

أضاف أمر الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأشار أمر الاحالة أن المتهم الاول سب المجني عليها " ح . ج " بالالفاظ الواردة بالتحقيقات علي نحو مخدض لشرفها علي النحو المبين بالتحقيقات

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