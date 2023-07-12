الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف أشخاص على الحدود مع لبنان.. فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه أحبط محاولة قام بها عدد من اللبنانيين لتدمير السياج الحدودي على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن القوات تعرفت على المجموعة واستخدمت وسائل غير محددة، مما دفعهم للفرار.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر أشخاصا وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل مشاهدة انفجار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بسماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني ومصدر مطلع لـ”رويترز”، “أصيب عدد من أعضاء جماعة حزب الله في لبنان اليوم الأربعاء في هجوم على الحدود الجنوبية مع إسرائيل”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".