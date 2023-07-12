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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن التجمع الأول بالكامل بسبب كسر في خط الصرف الصحي

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن التجمع الأول بالكامل، نظرا  لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي.

وأشار الجهاز في منشور له، إلى أنه سيتم بدء عملية الإصلاح، مما توجب قطع المياه بالكامل عن المنطقة، بالإضافة إلى منطقة شمال الرحاب، وفق بيان من جهاز القاهرة.

جدير بالذكر، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الثلاثاء الماضي، مشروعات تطوير محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا مشروع منطقة الخدمات، المجاورة للمنطقة الصناعية، ومنطقتي سكن مصر ودار مصر.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، خلال زيارته،  على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير المحاور بمدينة القاهرة الجديدة وبأعلى جودة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار القاهرة الجديدة تحقيق السيولة المرورية تطوير المحاور تنمية مدينة القاهرة

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