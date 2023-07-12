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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يرد على سخرية وزير الدفاع البريطاني من طلبات أوكرانيا المتزايدة

زيلينسكي
زيلينسكي

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تصريح وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي سخر فيه من طلبات أوكرانيا قائلًا إن المملكة المتحدة ليست أمازون.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي إنه "لم يفهم" التعليقات التي أدلى بها بن والاس، مضيفًا "يمكننا الاستيقاظ في الصباح والتعبير عن امتناننا شخصيًا للوزير".

وتابع زيلينسكي: "أعتقد أننا كنا دائمًا ممتنين للمملكة المتحدة، كنا دائمًا ممتنين لرئيس الوزراء ووزير الدفاع لأن الجميع في المملكة المتحدة كانوا دائمًا يدعمون أوكرانيا، نحن ممتنون لهذا".

كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال في وقت سابق، إنه في الصيف الماضي، عندما سافر إلى أوكرانيا لمدة 11 ساعة، حصل على قائمة طويلة من طلبات الأسلحة من الحكومة الأوكرانية، ليجيب بالقول "إنجلترا ليست أمازون".

من جانبه، أصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن أوكرانيا أعربت عن امتنانها بالفعل للدعم الذي تتلقاه من الغرب، وذلك بعد سخرية وزير الدفاع البريطاني بن والاس منها.

وحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، قال سوناك في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو بفيلنيوس إن "زيلينسكي أعرب عن امتنانه لما نحن عليه".

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